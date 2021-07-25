В воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины" О защите прав потребителей "по гарантии в электронном виде". Таким образом, теперь украинцы могут получить гарантию на приобретенный товар в Интернете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Голос Украины". Теперь эксплуатационные документы и гарантийные обязательства в электронном виде можно получить на официальном сайте производителя, а именно паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним. Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде. Также введение положений Закона упростят условия ведения бизнеса — осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Напомним, закон, по которому потребителю предоставляется право на доступ к эксплуатационных документов в электронном виде, подписал президент Владимир Зеленский 21 июля.