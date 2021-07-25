Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 197,6 очков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua Первое место заняла российская спортсменка Виталина Бацарашкина (240,3 — олимпийский рекорд). Второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0). Костевич стала олимпийской чемпионкой в 2004 году и завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012. Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио стартовал второй медальный день. Отметим, Украина на Олимпиаде в Токио представлять самый молодой чемпион.