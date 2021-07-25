Украинский шпажист Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр. В полуфинале Рейзлина противостоять француз Роман Каннон. Об этом сообщает РБК-Украина. Он победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена (15:11) и Макса Хайнцера (15:12), далее победил главную сенсацию турнира 18-летнего Мохаммеда Эль-Сайеда из Египта и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Напомним, украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе. Отметим, Украина на Олимпиаде в Токио представлять самый молодой чемпион.