В американском штате Колорадо медики обнаружили чуму после смерти 10-летнего мальчика. Он умер от осложнений, связанных с этим заболеванием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Инфекционное заболевание обнаружила лабораторная проверка, начатая Департаментом здравоохранения и окружающей среды штата. Чума была обнаружена в шести округах Колорадо, а именно в животных и блох. Чума вызывается бактериями, которые могут попасть в организм человека через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с зараженными животными. При обнаружении на ранней стадии заражения чума поддается лечению, как у людей, так и у домашних животных. Симптомы включают внезапное повышение температуры и / или увеличение лимфатических узлов.