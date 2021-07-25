В Бердянске (Запорожская область) во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание pro.berdiansk. Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту Западном в районе Вечного огня. Предварительные причины возгорания — не известны. Сотрудники бердянской полиции и ДСНС устанавливают подробности происшествия.

Фото: в Бердянске загорелась маршрутка (facebook.com/brd24.brd) Напомним, сегодня в Полтавской области произошло ДТП с грузовиком. Погибли четыре человека.