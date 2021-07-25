В воскресенье, 25 июля, в Черниговской области произошел пожар на пшеничном поле. Спасателям удалось локализовать возгорание на 55 гектарах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). В Госслужбе отметили, что информация о возгорании поступила около 16:15. "Вблизи с. Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства" Луч "возник пожар пшеницы на корню. В 17: 55 пожар локализован на площади 55 га", — говорится в сообщении. В результате возгорания жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 13 человек и 4 единицы техники, из них от ДСНС восемь человек и две единицы техники.