В Харькове разгорелся очередной языковой скандал. Продавец киоска "Колос. Долина вкуса" не захотела обслуживать женщину после того, как она заговорила с ней на украинском языке. Об этом рассказала посетительница магазина Оксана Волна на своей странице в Facebook. Жительница Харькова делала покупку в магазине и на вопрос продавщицы, есть ли у нее мелочь она ответила, что мелочь она ищет для тех, кто обслуживает ее на украинском языке. После этого работница магазина начала кричать и хамить женщине, она отобрала у нее пакет с товаров и бросила ее 100 гривен назад. "Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакой украинской здесь не будет", — рассказала Оксана. Женщина ушла, но потом пришла с дочерью, которая помогла ей снять на видео продавщицу и ее манеру общения. "Теперь у меня на руках доказательство его поведения. Вы можете заценить. И да, я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену. Я хотела уладить конфликт, но ее начальница бросила трубку со словами" разговаривает на украинском? До свидания! ", — добавила она. Напомним, скандального педагога Бильченко уволили с НПУ им. Драгоманова. Ранее языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.