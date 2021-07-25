В Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которой погибли минимум 10 человек. Еще около 45 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Автобус следовал по регулярному маршруту из Германии в столице Косово Приштине. Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал аварию как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел". Пока причины ДТП неизвестны. Вокруг автобуса пожарных и спасателей, движение по шоссе остановлено. Авария произошла около 6:00 утра недалеко от города Славонский Брод. Сообщается, что 45 пострадавших доставлены в больницы Славонский Брод. Восемь человек получили серьезные травмы. Позже министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, девочка получила серьезные травмы.