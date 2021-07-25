В Киеве двух водителей маршрутных такси обнаружили в состоянии возможного алкогольного опьянения во время управления транспортом. Их отстранили от управления транспортным средством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева. "Патрульные отдела безопасности дорожного движения во время проведения профилактических мероприятий по проверке пассажирского транспорта, обнаружили двух водителей в состоянии возможного опьянения", — говорится в сообщении. Один из водителей с явными признаками наркотического опьянения обнаружили на улице Стройиндустрии, при проверке автобуса "Стрый-Авто". Мужчина отказался пройти освидетельствование в установленном законом порядке. При этом второго нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского. "Водитель автобуса" Богдан "осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От осмотра прибором Драгер, человек отказался тоже", — говорится в сообщении. Инспекторы составили на водителей протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 9 ст. 133-1 (перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП.