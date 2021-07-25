В Никарагуа правительство Даниэля Ортеги задержал седьмого по счету потенциального кандидата в президенты — Ноэля Видорре. Его поместили под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP. Он был одним из потенциальных кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, которая выступала против Ортеги. 75-летний Ортега баллотироваться на президентских выборах в четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего "Сандинистского Фронта национального освобождения". Репрессии в стране начались 2 июня. Политические соперники Ортеги столкнулись с серией обысков и ночных арестов по обвинению в "угрозе суверенитета" Никарагуа. Обвинения основаны на законе, инициированном Ортеге и одобренном законодателями в декабре, который критикуется как способ заставить замолчать оппонентов накануне выборов. Закон запрещает "тем кто просит, приветствует и аплодирует внедрению санкций против Никарагуа" претендовать на государственные должности. Ранее РБК-Украина писало, что Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной Республике Крым. Им стал одиозный Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины. В феврале Украина ввела санкции против Никарагуа.