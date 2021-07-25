В Украине обновили информацию о ситуации с коронавируса в регионах. В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80%. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные карты Минздраве. В Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а в этот раз — 80%. В Луганской области, в которой вчера так превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%. Напомним, во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта". Во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один — в России. Ранее сообщалось, что в Украине за сутки обнаружили 286 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.