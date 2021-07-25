В понедельник, 26 июля, в четырех регионах Украины заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения. В частности, в Харькове, Кропивницкому, Кировоградской и Житомирской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины. Камеры фото и видеофиксации начнут работать с 12:00. Так, в Кировоградской области камеры будут работать: на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км / ч); на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч). В Житомирской области камеры будут работать: на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч); на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч); на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / ч); на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч); на 158 км + 305 (с.Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км / ч). В то же время камеры фиксации нарушений в Кропивницкому заработают на: улице Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч); улице Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км / ч); улице Полтавская, 40, в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / ч). При этом в Харькове камера видеофиксации работать на проспекте Московском, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км / ч).