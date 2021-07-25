В Соединенных Штатах Америки вспыхнули масштабные лесные пожары. Пламя от лесных пожаров охватило почти весь Запад страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News. В Калифорнии объявили чрезвычайное положение в четырех северных округах за лесных пожаров. Еще пять штатов — Орегон, Вашингтон, Вайоминг, Айдахо и Монтана — объявили чрезвычайные ситуации. Рекордные температуры на Западе и жестокая засуха, из-за которой власти штата Калифорнии на прошлой неделе попросила жителей добровольно сократить потребление воды на 15% из-за обострения экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.

#DixieFire actively burning along Hwy 89 this evening. pic.twitter.com/zCPlwNVThe — 564FIRE (@ 564FIREPhoto) July 25, 2021 "Сезоны пожаров продолжаются дольше. Пожары более интенсивные … Мы наблюдаем устойчивый уровень пожарной активности круглый год, но, безусловно, это пик для нас в этом году", — говорится в заявлении губернатора Калифорнии.