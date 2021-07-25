В Турции зафиксировано 9586 новых случаев заражения инфекцией коронавирусной. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 12 мая, когда было зафиксировано 9375 случаев инфицирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МОЗ Турции. Общее количество умерших составляет 50 450, а инфицированных — 5,514 млн.До этого министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой заявил, что Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма коронавируса "Дельта". По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется. Также министр отметил, что пока в стране все идет хорошо, Турция рассчитывает принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов. Напомним, в прошлом месяце в Индии заявили о высшем суточный прирост смертности вследствие COVID-19 от начала пандемии.