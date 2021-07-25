В Украине за сутки обнаружили 286 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. За сутки в Украине госпитализировали 422 человека; летальных исходов — 12; выздоровели — 159 человек. Протестовали за вчера методом ПЦР — 26197 человек, методом ИФА — 2823 человек, экспресс-тестами — 10386 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.За все время пандемии в Украине: заболело — 2248450 человек; выздоровели — 2184195 человек; летальных случаев -52847. Напомним, в двух областях Украины превышен допустимый уровень госпитализации из-за COVID.