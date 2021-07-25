Вертолет NASA Ingenuity впервые осуществил на Марсе самый длинный и высокий полет. Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA. В NASA отметили, что это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity. В дальнейшем обследован район может посетить велосипед Perseverance. "Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой Полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется" подняты хребты ". Это был самый сложный полет с 10 пунктами поворотного маршрута, который исполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсохода ", — говорится в сообщении. Напомним, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Сначала первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили. Добавим, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.