Помидоры признаны врачами ли полезным овощем, который рекомендован для ежедневного потребления. Помидор называют природным антибиотиком, он поможет сохранить красоту, защитит от рака и принесет пользу сердцу Читайте в нашей статье, какое влияние на наш организм оказывает регулярное употребление помидоров, сколько их нужно съедать каждый день, а также кому овощ противопоказан. Чем же так полезны помидоры? природный антибиотик Вещество кверцетин (защищает сердце и сосуды, усиливает иммунитет, ускоряет заживление ран), которая содержится в помидорах, имеет спазмолитические и противовоспалительные свойства. Ее применяют для профилактики атеросклероза, а также при лечении артритов, артрозов и бронхиальной астмы, пишет amp.koolinar. Не теряет пользу при обработке Помидор является одним из немногих продуктов, которые не теряют своих полезных свойств после термообработки. При этом его называют безотходным овощем, ведь его кожура стимулирует перистальтику кишечника, а семена способствует разжижению крови, помогает в профилактике тромбозов. Сохранит красоту и молодость, защитит костную ткань Большое количество питательных веществ, содержащихся в томатах, улучшает цвет лица, повышает упругость и эластичность кожи, укрепляет и тонизирует ее. Ликопин, входит в состав помидоров и дает им красный цвет, является не только антиоксидантом, но и защищает костную ткань от возрастных изменений, в том числе от остеопороза. Поможет сердцу и защитит от рака Врачами признано, что употребление помидоров способствует снижению уровня холестерина в крови и предотвращает формирование тромбов. Также овощи играют важную роль в профилактике раковых заболеваний, не допуская развития этих процессов. "Яблоко любви" Есть у томатов и еще одна интересная "побочное" свойство — увеличение потенции. Не зря французы называют их яблоками любви (la pomme d'amour). повысит настроение Этот овощ является одним из лидеров по содержанию серотонина ( «гормона счастья»), который помогает регулировать работу нервной системы и является прекрасным антидепрессантом. поможет похудеть Овощ имеет низкую калорийность и высокое содержание витаминов и микроэлементов, которые помогают нормализовать обмен веществ. Это делает помидоры помощниками в борьбе с лишним весом. Есть в овоща и противопоказания Высокое содержание органических кислот может раздражать слизистую и приводить к болям при таких заболеваниях, как гастрит, язва желудка, желчнокаменная болезнь и панкреатит, особенно в стадии обострения. Щавелевая кислота, которой помидоры тоже очень богатые, способна нарушать водно-солевой обмен, и поэтому не рекомендуется людям с заболеванием почек. Также помидор — продукт весьма аллергенный, поэтому какими бы полезными свойствами он не обладал, стоит знать меру. Важно! Людям с повышенной кислотностью желудка врачи рекомендуют употреблять томаты, прошедшие обработку температурой, то есть в тушеном или вареном виде. Врачи настоятельно не рекомендуют запивать еду томатным соком. Сок лучше пить отдельно и конечно же без соли. Сколько помидоров является оптимальным для ежедневного рациона Если у человека нет вышеперечисленных заболеваний, то каждый день можно съедать по четыре помидора среднего размера (или два крупных овоща). Беременным женщинам надо есть каждый день 2 свежих помидора средней величины (или один большой). Ранее мы писали, что случится с организмом, если употреблять ежедневно по два огурца. Также ранее врачи выяснили, кому запрещено употреблять помидоры.