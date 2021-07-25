В США рассматривают возможность третьей дозы вакцины от коронавируса. Повторные прививки могут получить люди, у которых ослаблен иммунитет. Об этом рассказал главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи, сообщает Reuters. Кого будут прививать третьей дозой вакцины пациентов после трансплантации людей, которые прошли через химиотерапию из-за рака; людей с аутоиммунными заболеваниями, принимающих иммунодепрессанты. Эксперт считает, что именно эта группа людей очень уязвима к коронавирусной инфекции. Недавние исследования показали, что у вакцинированных людей может быть снижение иммунитета к COVID-19. Фаучи заявил о том, что официальные представители здравоохранения США изучают данные, чтобы определить, когда могут понадобиться дополнительные дозы вакцин. Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, будут ли в Украине делать третью прививку от коронавируса. Мы также писали о том, что в Киеве появились новые тесты на COVID-19, которые проявляют штамм "Дельта". Об этом рассказал начальник Главного управления Держпродспоживслужбы Олег Рубан. В Украине впервые зафиксировали два случая заражения "Дельта" -штамом коронавируса 14 июля. Данным штамм был обнаружен в Закарпатской области.