Ограничения на поездки туристов из Украины сняли и открыли свои границы 14 стран Европы после рекомендации Европейского Союза своим странам-членам.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендуемый перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз», – указано в сообщении.

Согласно этой рекомендации европейские страны начали открываться одна за другой для всех типов путешествий украинцев.

«Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия», – сказано в сообщении.

Для въезда в большинство стран необходимо свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, однако конкретные условия въезда в каждую отдельную страну отличаются.

Все детали, в том числе перечень утвержденных в стране вакцин, можно проверить на интерактивной карте МИДа.

Как мы уже рассказывали ранее, Франция утвердила закон о COVID-паспортах, которые нужно будет иметь для похода в ресторан, поездок по стране. Кроме того, в стране будет обязательной вакцинация медиков.

Также добавим, что вступление Украины в Европейский союз в июне 2021 года поддерживают более половины населения страны. В случае проведения референдума почти три четверти участников проголосовали бы «за».