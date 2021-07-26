Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 26 июля десять раз нарушили режим полного прекращения огня. Семеро украинских военнослужащих были ранены.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала сегодняшних суток, оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня:

неподалеку от н.п Водяное — боевики вели обстрелы из противотанковых ракетных комплексов гранатометов (ПТРК) и станковых противотанковых гранатометов;

возле Авдеевки — оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

в районе Прицепиловки — обстреливали из ручных противотанковых гранатометов;

в направлении села Галициновка — использовали артиллерию калибра 122-мм;

возле Опытного — обстреливали из минометов калибра 82-мм;

неподалеку Старогнатовки — вели обстрел из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм и 82-мм;

в районе населенного пункта Пивденное — использовали крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые противотанковые гранатометы и ручные противотанковые гранатометы;

вблизи Водяного, которое на Приазовье — вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Также над территориями Донецкой и Луганской областей были зафиксированы вражеские беспилотные аппараты типа «Орлан-10».

«В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное», — сообщили в Минобороны.

Как мы уже рассказывали ранее, решение об участии жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму России может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав РФ.

Напомним, с начала «перемирия» зоне проведения ООС за период с 27 июля 2020 года по 18 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 человек были ранены.