В Украине может повториться российский сценарий распространение Дельта-штамма коронавируса. Единственный способ этому противостоять — максимальная вакцинация людей из групп риска.

Такое мнение в эфире телеканала Обозреватель высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО «Инфекционный контроль в Украине» Андрей Александрин.

По его словам, также стремительно Дельта-штамма распространился не только в России, но и в Великобритании. Врач отмечает, что в обеих странах наблюдается существенный рост заболеваемости. Принципиальное отличие состоит в течении заболевания и проценте госпитализации:

«В РФ отмечаются пики по госпитализации тяжелых форм COVID-19 и пики по летальным случаям, а в Великобритании, напротив, при высоком уровне заболеваемости единичные случаи госпитализации и смертности».

Как пояснил Александрин, главную роль в этом играет охват вакцинацией групп риска. «На сегодняшний день в Великобритании болеют преимущественно невакцинированные слои населения – дети и молодежь. Они не усугубляют статистику госпитализации и смертности», – пояснил врач.

Одновременно с этим, в Украине крайне низкий охват вакцинации: «Охват вакцинации в нашей стране составляет всего 3,5%, а группы риска еще меньше. Например, из группы людей в возрасте 80+ вакцинировано всего 2%».

По этой причине врачи предполагает, что ситуация будет развиваться по сценарию РФ и даже хуже (в Украине охват вакцинаций намного ниже, чем в РФ).

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в случае отказа будут наказывать. При этом, как известно, никакого поощрения за вакцинацию не предусмотрено.

Две дозы вакцин против коронавируса производства Pfizer и AstraZeneca показывают эффективность в борьбе против штамма Дельта.