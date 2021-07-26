1 августа, Православная церковь молится одном из наиболее известных и почитаемых святых — Серафиму Саровскому.

Именно в этот день и произошло «обретение мощей» святого, информирует НАРОДНАЯ ПРАВДА .

Кем был Серафим Саровский

Серафим родился в 1754 году в Курске, в семье зажиточного купца. В 7-летнем возрасте он упал с колокольни строящегося храма, но совсем не пострадал. А когда он заболел в возрасте 10 лет, ему приснилась Богоматерь и обещала его исцелить. Вскоре по улице проходил крестный ход с иконой Богородицы. Мальчику дали возможность поцеловать нарисован лик, и с тех пор он быстро пошел на поправку. Эти два события и трактуются, как замечательные.

Во взрослом возрасте Серафим (его звали Прохором, — ред.) Решил посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Он посетил Киево-Печерскую лавру, где получил благословение.

Но жизнь оказалась для него недостаточно обособленным, и в возрасте около 40 лет он ушел жить в лес. В нескольких километрах от монастыря Серафим сделал себе келью и дал обет не менять одежду круглый год, добывать пищу в лесу, поститься, молиться и читать Евангелия.

Известно несколько интересных историй, связанных с лесной жизнью Серафима. Например, о медведе, который приходил к нему и ел с рук, о разбойниках, которые избили святого, но был прощен им, а также о тысячах дней столпнической молитвы на камне — молитвы других.

Любимой иконой Серафима была икона Богородицы «Умиление». Поэтому она часто упоминается вместе с ним.

В течение трех лет Серафим держал обет молчания, потом еще 15 лет был в затворе, пока, наконец, в 1825 году не принял решение общаться с миром. К нему стали наведываться паломники со всей страны, поскольку Серафим был известным целителем и провидцем. Приезжал к нему и император Александр I.

Всех гостей Серафим приветствовал одной фразой: «Христос воскрес, радость моя!» — круглый год, а не только в пасхальный период.

Умер Серафим 2 января 1833.О чем просят в Серафима Саровского:

помочь исцелиться от заболевания. Говорят, что Серафим помогает даже в самых тяжелых случаях. Причем, речь идет об исцелении как физическом, так и духовном;

помочь справиться с депрессией и другими психическими заболеваниями, с апатией, отчаянием, горем, а также с эгоизмом и самомнением;

помочь найти гармонию с самим собой и с миром;

помочь «блудным сыновьям и дочерям» вернуться к Богу;

помочь защититься от нападок недоброжелателей, врагов и завистников.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает 2 августа, православные отмечают Ильин День.

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