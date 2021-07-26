Депутат Люботынского горсовета Харьковской области Светлана Кучеренко сломала четыре ребра во время поездки на автобусе Gunsel (Гюнсел) из Одессы в Киев.

Об этом она пишет у себя в Facebook.

По ее словам, перевозчик подал автобус, «который никоим образом не соответствовал требованиям такого класса перевозок и стоимости билета»:

«Салон старый, бортовые планшеты для просмотра были отключены, а в некоторых местах «оторваны». Подлокотники были либо не исправны, либо сломаны. Кондиционеры старого образца, только напоминали о себе отдаленным толчком воздуха. Мы ехали по городу, а дышать уже было никак, молодежь которая ехала, уже начала жаловаться на то, что кондиционеры не работают. Кнопка для вызова отсутствовала. Я не выдержала жары и прошла по салону, чтобы обратиться к помощнику водителя с замечанием включить кондиционеры и включить планшеты, на что он ответил, что кондиционеры включены (при этом водитель сразу надавил на клавишу) … На мою просьбу включить планшеты помощник водителя ответил, что они не работают, и свои жалобы я могу предоставить в главный офис Гюнсел».

Женщина пошла на свое место, но из-за резкого торможения влетела спиной в торпеду.

«Встать я не смогла лишь присела на ступеньку. И именно с этого момента возвращаемся к человечности. Водители продолжали ехать дальше не спросив, что со мной после такого удара. Когда я поняла, что не могу дышать нормально и повреждения серьезные, сказала звонить и вызывать скорую, но они не останавливались», — пишет Кучеренко.

Скорую вызвали лишь на пост на выезде из Одессы.

«Я уже не могла терпеть боль и звонила сама, чтобы выяснить когда она будет. За это время ко мне не обратился ни один пассажир, чтобы спросить, как я себя чувствую или предложить помощь, бутылку воды … водители не спросили, есть ли врач среди пассажиров, чтобы тот осмотрел меня», — утверждает женщина.

«Скорая» увезла ее в областную больницу, где ей сделали КТ и обнаружили переломы 4 ребер.

В нескольких областях и городах Украины с сегодняшнего дня, 26 июля, начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.

В Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которой погибли минимум 10 человек. Еще около 45 человек пострадали.