Народные депутаты предлагают лишать украинцев гражданства в случае добровольного получения паспорта Российской Федерации.

Соответствующий законопроект в Раду подали народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий, депутат из фракции «Голос» Наталья Пипа и внефракционная Оксана Савчук, пишет Укринформ.

Проект закона №5822 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» еще не обнародован. В то же время в графе «дата и состояние прохождения» отмечается, что проект закона передан на рассмотрение руководства ВР.

Напомним, депутаты «Единой России» проводят агитацию перед выборами в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе. В связи с этим, МИД Украина призывает граждан не принимать участие в голосовании.

Как сообщалось ранее, киевский блогер (с ником norco616) публично сжег свой паспорт, а затем глупо извинился.