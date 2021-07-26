Синоптик Наталка Діденко озвучила прогноз погоди на 27 липня — повітря місцями прогріється до 33 градусів.

За її словами, у вівторок максимальна температура повітря складе 28-33 градуси. Дощі прогнозують на заході країни.

«Короткочасні дощі та грози охоплять весь захід, торкнуться Вінницькій і Житомирській області.

Однак решта території України буде належати сухій погоді «, — повідомляє синоптик.

У Києві 27 липня очікується близько 30 градусів. Дощ малоймовірний.

Протягом тижня жарко буде на півдні та сході України, а також в Дніпрі з районами.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня на Одесу обрушився справжній тайфун. Сильну зливу супроводжував поривчастий вітер – до 20 м/с.

Також повідомлялося, що проливні дощі, які 22 липня затопили Одесу, дійшли до Туреччини – в провінціях Різе і Артвин на північному сході країни почалися повені.

Потужні дощі накрили Швейцарію і Великобританію, а Китай страждає від наслідків тайфуну.