В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 26 июля.

На западе страны (Ужгород, Львов, Ровно, Луцк) ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха до 29 тепла на западе, севере и в центре, до 32 на юге и востоке.

26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился настоящий тайфун. Сильный ливень сопровождал порывистый ветер — до 20 м/с.

Также сообщалось, что проливные дожди, которые 22 июля затопили Одессу, дошли до Турции — в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке страны начались наводнения.

Накануне в Николаевской области выпал град размером с куриное яйцо.