Мощные дожди накрыли Швейцарию и Великобританию, а Китай страдает от последствий тайфуна.

В Лондоне от наводнений, которые спровоцировали дожди, страдают районы Клэпхэм и Кэмбервелл на юге города. Зафиксировали наводнения также и на востоке и северо-востоке Лондона. При этом больше всего пострадал восток города.



В Швейцарии дожди накрыли центральную часть страны. Из-за наводнения между регионами нарушено железнодорожное сообщение, затоплены дороги, большое количество автомобилей частично оказались под водой.https://www.youtube.com/watch?v=8q_1rF2I5aUТем временем в Китае господствует тайфун «Иньфа». В провинции Чжэцзян порывы ветра достигают 137 км/ч (больше 38 м/с). В связи с этим приостановлено движение железнодорожного и авиационного транспорта, а также судов, в том числе не работают крупные порты в Шанхае и Нинбо.https://www.youtube.com/watch?v=aF06tdGotDQНапомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился настоящий тайфун . Сильный ливень сопровождал порывистый ветер — до 20 м/с.Также сообщалось, что проливные дожди, которые 22 июля затопили Одессу, дошли до Турции — в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке страны начались наводнения. Накануне в Николаевской области выпал град размером с куриное яйцо.