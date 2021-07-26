Старшая дочь Оли Поляковой пошла по стопам мамы — 16-летняя Маша уже некоторое время занимается вокалом и даже создала собственную рок-группу под названием "Швы". На днях коллектив дал первое выступление, который вызвал неоднозначные реакции в сети. Видео с первого концерта дочери гордая мама опубликовала на своей странице в Instagram. Маша с ребятами выступили в ресторане, зажигая публику. Для концерта юная рок-звезда выбрала ультракороткое черное платье и кеды. Свой образ она дополнила чокером, серьгами в виде крестиков и насыщенным макияжем со стрелками. Она исполнила несколько авторских песен, среди которых был и трек и бранными словами: "и мне пох * й на твои советы, и мне пох * й". Присутствующие отрывались и танцевали под песни Маши — среди них и ее мама, которая появилась на мероприятии в желтом платье с анималистические принтом. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Полякова похвалила свою старшая и отметила, что гордится ею. "Маша первый раз выступает со своей группой. Маруся, ты крутая! Взорвали, порвала, подняла всех, а это очень сложно с незнакомыми песнями, ты такая трушна, зажигалка, бунтарка Ты энергичнее, голосистише и открыто меня в твоем возрасте (мне пришлось много лет потратить на то, чтобы принять себя и открыться), а ты сразу такая, как нерв, творческая, пишешь музыку, слова, именно таких артистов сегодня время! Не слушай никого, иди вперед, с опытом придет мастерство !!! а пока учись и не останавливайся, моя птичка! Горжусь тобой, моя любовь, моя жизнь, мой первый блин и не комом! " — трогательно написала звездная мама. Однако пользователи сети не оценили подобное выступление Маши и раскритиковали ее в пух и прах в комментариях. Может это кому-то и нравится, но я такое бы точно не слушала И мама и дочка такое высокое искусство несут в массы … Девочка очень хорошая, но голоса к сожалению нет Машенька, поменяй стиль музыки или лучше займись чем-то другим! О Боже, под чем она? Учиться петь ей еще долго. Пока это похоже на караоке пьяной молодежи. Не застал ее пение! Скорее всего не твое это, голос должен быть врожденным! Талантом не назовешь: голоса нет, мат в песнях … на любителя. Какой ужас В караоке пьяные женщины и то лучше поют, а она просто кричит, и песня бред Это ужас. Я понимаю, что своих деток нужно поддерживать в любых начинаниях, что молодежь всегда отличается в своих предпочтениях от родителей. Но каждый ребенок является зеркалом родителей …. Мне было бы стыдно выставлять в целом это видео. Таким выступлением разве можно гордиться маме? Что это было, это была песня? Что за жанр, это призыв, протест? А материться зачем? Какой кошмар. Что песня, исполнение, голос! Не в обиду Оли Напомним, ранее Оля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику из-за фотошопа.