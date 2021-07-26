У вас так бывало? Смотришь издалека или на фото — какое красивое платье! Приближаешься на расстояние вытянутой руки — нити торчат во все стороны, швы неровные, ткань липнет к телу … Такое часто случается с покупками онлайн. Находить бриллианты среди распродажи тряпки — это суперсила, которая дается свыше. Или приходит аысля рокыв практики. Кстати, мифы из серии "Одеваться стильно можно только в люксе!" уже давно поросли мхом и канули в прошлое. Даже в самом недорогом магазине можно найти классные вещи, рассказала в своем Instagram стилист Вами Айдиас. Если у вас постоянно спрашивают: "Где ты купила такую красоту ?!", а вы смущенно называете банальный магазин, вы на верном пути. Чтобы найти алмаз в куче чернозема, обращайте внимание на детали. Задавайте себе вопрос: "Это платье выглядит дорого? Качественно?». 7 признаков дешевизны, которые испортят образ Неаккуратные швы на одежде. Форма Кстати, проверяйте, как долго одежду "расправляется", если его помять. Откажитесь от вещей с дешевой фурнитурой. При этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд Отсутствие подкладки тоже может вызвать подозрение. Дело не должна липнуть и электризоваться. Если сомневаетесь, отдайте предпочтение минимализму. Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше Будьте осторожны с принтами. Одни выглядят дорого, другие — дешевле образ.

Как выглядеть стильно и дорого — простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas) Ранее стилист показала, который маникюр уже устарел, достаточно делать такие ногти.