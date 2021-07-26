Новая вспышка COVID-19 в Украине может начаться в конце августа — начале сентября. И эта вспышка COVID продлиться до зимы.

Такое мнение озвучил глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает УНИАН.

Чиновник призвал украинцев вакцинироваться сейчас, пока «Дельта» штамм коронавируса не начал широко распространяться в Украине.

«Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение «Дельта», меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа — начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», — утверждает он.

Как мы уже рассказывали ранее, Франция утвердила закон о COVID-паспортах, которые нужно будет иметь для похода в ресторан, поездок по стране. Кроме того, в стране будет обязательной вакцинация медиков.

А также было установлено, что у людей, которые переболели COVID-19, может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта.