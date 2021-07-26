Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук уже почти месяц находится в реанимации. Ранее он перенес операцию на сердце.

Об этом сообщают источники, приближенные к Кравчуку, передает «24 канал«. Как рассказали у главы ТКГ, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На данный момент, других подробностей о состоянии здоровья первого украинского президента и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе нет.

Информацию о том, что Кравчук до сих пор в реанимации, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович комментировать изданию «Страна» отказался, сославшись на личную просьбу Леонида Кравчука.

Напомним, в конце июня 87-летний Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, пропустив торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ считают, что Леонид Кравчук — глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не может самостоятельно решать вопросы о возможном переносе заседаний ТКГ из Минска в другие страны.

Также появилась информация, что переговоры по Донбассу можно перенести из Минска в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.