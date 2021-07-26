Под обстрелами боевиков в зоне боевых действий на Донбассе 26 июля получили ранения четверо украинских военных, еще у троих — боевые травмирования.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По данным штаба, боевики прицельно обстреляли украинские позиции в районе ответственности ОТГ «Восток».

В результате обстрела четверо военных получили осколочные ранения, еще трое — боевое травмирование. Им оказали первую медицинскую помощь и перевезли в больницу.

Состояние здоровья одного военного называют тяжелым, еще одного — средней степени тяжести, остальных пятерых — удовлетворительным.

В штабе заявили, что украинские бойцы открывали огонь в ответ на обстрел боевиков. О нарушении «тишины» сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, с начала «перемирия» зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе за период с 27 июля 2020 года по 18 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 человек были ранены.

В Днепропетровской области работники Территориального управления ГБР задержали командира роты одной из воинских частей, который требовал взятку от подчиненного за предоставление статуса участника боевых действий.