В Україні незабаром може статися новий спалах епідемії коронавірусу COVID-19.

Таку думку озвучили в Національній академії наук, проте керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін висловив незгоду з висновками НАН.

«Насправді хвиля епідемії у нас не припиняється. В Україні досі триває перша хвиля COVID-19, тільки з різними піками. І на сьогоднішній день те, коли до нас прийде «Дельта» … точніше вже прийшла, тільки зараз будуть ще нарощуватися темпи. На жаль, охоплення вакцинопрофілактикою, особливо груп ризику, у нас мізерно мале. Тому в Україні буде дуже схожа ситуація з Росією, якщо навіть не гірше», — вважає епідеміолог.

«Думаю, вже в серпні ми почнемо фіксувати досить велике зростання захворюваності «Дельтою», і ми це побачимо, коли будуть переповнюватися інфекційні стаціонари. Все потрібно робити вчасно. Те, що в Україні провалена вакцинопрофілактика — це факт», — додав Александрін.

https://www.youtube.com/watch?v=3qU1oJ2j7Dw&feature=emb_title&ab_channel=Украина24.Новости

Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п’ятий етап кампанії вакцинації проти COVID-19. Тепер робити щеплення можуть всі бажаючі від 18 років.

Пріоритет надається людям у віці від 60 років і особам з супутніми захворюваннями, а також медикам, педагогам, соціальним працівникам та військовим, які контактують з великою кількістю людей.

Як ми вже розповідали раніше, в період з січня по травень в Україні померло 299 964 чоловік. При цьому COVID-19 випередив рак серед причин смерті людей.

А також, у перші 14 місяців пандемії COVID-19 понад 1 мільйона дітей втратили одного або обох батьків через вірус.