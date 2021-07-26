В нескольких областях и городах Украины с сегодняшнего дня, 26 июля, начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.

В Патрульной полиции сообщили, что такие камеры установили на трассах Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове.

Определенные участки дорог были выбраны из-за большого количества нарушений скоростного режима, что приводило к множеству ДТП, в частности с тяжелыми последствиями.

В Кировоградской области камеры установили на:

248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч);

253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

В Житомирской области на:

94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении города Ривне (ограничение скорости 50 км/ч).

В Кропивницком камеры фиксации появились на:

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

В Харькове на:

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / ч).

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