В нескольких областях и городах Украины с сегодняшнего дня, 26 июля, начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.
В Патрульной полиции сообщили, что такие камеры установили на трассах Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове.
Определенные участки дорог были выбраны из-за большого количества нарушений скоростного режима, что приводило к множеству ДТП, в частности с тяжелыми последствиями.
В Кировоградской области камеры установили на:
- 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч);
- 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).
В Житомирской области на:
- 94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
- 94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);
- 97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
- 97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);
- 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении города Ривне (ограничение скорости 50 км/ч).
В Кропивницком камеры фиксации появились на:
- ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).
В Харькове на:
- просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / ч).
В Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которой погибли минимум 10 человек. Еще около 45 человек пострадали.
Десять человек получили ранения в результате ДТП в Польше. Среди раненых-семь украинцев.