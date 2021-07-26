В воскресенье, 25 июля, вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован неподалеку Новозвановка. Российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также поблизости Крымского оккупанты обстреляли украинские позиции по автоматических станковых гранатометов. Близ Нью-Йорка оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра. При этом в направлении населенного пункта Причепиловка боевики обстреляли позиции ООС с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. "В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести", — говорится в сообщении. В штабе отметили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.