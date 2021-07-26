В Днепропетровской области работники Территориального управления ГБР задержали командира роты одной из воинских частей, который требовал взятку от подчиненного за предоставление статуса участника боевых действий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, капитан Вооруженных Сил Украины выдавал удостоверения УБД людям, который не пребывали в районе проведения операции Объединенных сил.

Пользуясь тем, что с октября 2020 его военная часть дислоцируется в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, командир роты за 40 тысяч гривен подписывал в ротацию военных. Оперативники задокументировали несколько десятков военнослужащих, которые по документам должны были быть на передовой, а на самом деле находились у себя дома.

Капитана задержали «на горячем» — во время получения денег от очередного военнослужащего.

Как сообщал ранее, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, решение об участии жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму России может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав РФ. В этой ситуации Украина будет вынуждена освобождать эту территорию.

С начала «перемирия» зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе за период с 27 июля 2020 года по 18 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 человек были ранены.