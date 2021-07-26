На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов из-за приближения тайфуна.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Сегодня Токио может оказаться в эпицентре тайфуна третьей категории.

Под изменения в расписании попали соревнования двух украинских лучниц Вероники Марченко и Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. А также полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева.

Украинская спортсменка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она получила «бронзу» в соревнованиях по дзюдо.

А Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 197,6 очков.

