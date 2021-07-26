В Одессе было обнаружено тело заместителя начальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина. Его нашли сегодня, 26 июля.

Накануне исчезновения, он одолжил крупную сумму денег и обокрал квартиру, которую снимал с сослуживцами.

Как сообщили в Нацполиции Одесской области, Митькина нашли повешенным в парке Победы на улице Маршала Говорова. У него были связаны руки.

Было установлено, что мужчина исчез и несколько дней не выходил на связь. А накануне своего исчезновения мужчиной начали интересоваться многочисленные кредиторы, у которых он одолжил крупные суммы денег.

Как сообщают СМИ, Митькин занял у разных людей от 2 до 60 тысяч долларов, на общую сумму в 300 тысяч долларов (более 8 миллионов гривен), обещая всем им скорую прибыль. Он якобы намеревался вложиться в урожай зерновых и выгодно его перепродать.

Однако, как предположили коллеги правоохранителя, тот, вероятно, просто проиграл деньги играя в азартные игры. Также накануне своего исчезновения, Митькин, якобы ограбил квартиру, которую снимал. Вынес оттуда деньги и оружие.

У полицейского осталась жена и двое детей, одному из них лишь два месяца.

Как мы уже рассказывали ранее, в Запорожье семейная пара после употребления вяленой рыбы попала в реанимацию с ботулизмом. Позже, женщина скончалась в больнице.

А также, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля.