Российская певица МакSим пришла в себя. СМИ сообщают, что она разговаривает знаками и находится в ясном сознании.

По информации Telegram-канала Mash, врачи сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна. Делали это для того, чтобы понять, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица якобы вступает в диалог (жестами) и осознает ситуацию:

«МакSим в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких, та же ИВЛ с другими настройками). Ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно».

Как известно, МакSим находилась в состоянии медикаментозной комы около месяца. Певице диагностировали двустороннюю пневмонию, при этом тесты на COVID-19 давали отрицательный результат. 14 июля в СМИ появилась информация о том, что у нее обнаружили следы плеврита, симптомы пиелонефрита, а свежие результаты КТ показывают наличие воспаления желудочков головного мозга.

Напомним, 5 июля от последствий COVID-19 скончался советский и российский режиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов, ему был 81 год.

15 июля сообщалось о смерти от последствий COVID-19 российского актера и музыканта Петра Мамонова.