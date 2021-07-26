В Черниговской области пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который после двух отказов пытался в третий раз въехать в Украину. В этот раз он попробовал дать взятку на границе — 1000 долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Предварительно получив два отказа в пропуске в нашу страну, на этот раз иностранец попытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы.

Его посредник – гражданин Украины – предложил пограничнику взятку в 1000 долларов.

В итоге россиянину готовят объявление о подозрении, а украинцу избирают меру пресечения.

Как сообщалось ранее, жители оккупированного Донбасса теперь смогут выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию, не опасаясь получить штраф.

В нескольких областях и городах Украины с сегодняшнего дня, 26 июля, начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.