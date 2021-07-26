Правительство страны приняло решение разрешить въезд в страну для украинских туристов. Граждане Украины смогут путешествовать по Португалии с 26 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулеба. "Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий Украинская согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценную действие безвизовых с ЕС", — написал он. Отметим, что въезд украинском на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23 ч. 59 мин. 8 августа. Решение может быть в любой момент. Так, для въезда в Португалию необходимо предоставить: справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда; справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID — 19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну. Также въезд разрешен при наличии действующего, выданного в любой стране ЕС COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте). При этом гражданам Украины, которые не имеют Европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешен при: наличии действительной вида на жительство в Португалии (Resid & ecirc; ncia) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до приезда или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg ), сделанный не более чем за 48 часов; наличии документов, подтверждающих статус "члена семьи гражданина ЕС" и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный в течение не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 ( TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов. На Мадейру и Азорские острова въезд разрешен для Украинской из любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по Безвизовые.