Мошенники под разными хитростями пытаются завладеть средствами доверчивых украинский. Один из способов обмануть людей — это позвонить и выдать себя за сотрудника службы безопасности ПриватБанка. О таком случае рассказала клиентка банка Лилия Рагуцкий на своей странице в Facebook. фейковый сотрудник "Звонок утром." Здравствуйте, вас беспокоят из службы безопасности ПриватБанка. Мы зафиксировали попытку входа в ваш "Приват24" из города Харьков. Это были вы? Признаюсь, сначала почти поверила ", — написала женщина. Лилия также подчеркнула, что "сотрудник банка" общался с ней на русском языке исключительно по имени и отчеству. Также у него была информация о регионе, где она. Мошенник даже назвал адрес родного дома откуда она якобы заходила в свой личный кабинет. "Насторожили сначала нотки нетерпеливости в голосе и то, что собеседник без умолку говорил. Когда же он начал меня убеждать скачать приложение для дистанционного управления телефоном -" будем отключать 2 устройства, из которых заходили в ваш кабинет "- все стало ясно", — добавила она. Лилия нашла в интеренете номер с которого ей звонили, и убедилась, что это были мошенники. Она позвонила на горячую линию банка и обо всем им рассказала.

Номера мошенников (фото: facebook.com/liliya.ragutskaya) Будьте внимательны Сотрудники банков никогда не звонят с мобильных номеров, и никогда не просят назвать пароль или данные платежной карты. Если вам позвонили, и вы чувствуете, что что-то не так, лучше повесьте трубку и сами перезвоните на официальную линию финучреждения. Напомним, "Новая почта" предупредила украинский о мошенниках. Мы также писали о том, что Украинская в Facebook Messenger приходят странные сообщения. Не переходите по ссылке.