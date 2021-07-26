Погода в Украине в августе может поставить температурные рекорды, после которых ожидается удар стихии. А в середине месяца температура может сильно снизиться.

Что будет с погодой в Украине в последний летний месяц?

Согласно прогнозу «народного синоптика» Леонида Горбаня, в августе дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой.

«К середине месяца днем ожидается под 40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго» запахнет осенью «, температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов — и лето закончится, попрощавшись проливным дождем «, — рассказал Горбань.

А вот июль, по прогнозу синоптика, закончится теплой комфортной погодой, но с дождями.

Синоптики Gismeteo свою очередь в прогнозе на месяц не видят крайне высоких температур. По их прогнозу июля закончится с высокими градусами 27 32, дождей будет умеренно.

Начало августа будет с похолоданием до 22 25 и дождями на западе и севере, а на юго-востоке будут умеренные 27 28 периодически осадками.

Далее ожидается тепло от 24 28 градусов со средним количеством осадков.

Ниже смотрите прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Скрин: Погода в Украине в августе (gismeteo.ua)

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