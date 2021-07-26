Экс-нардепа и командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко снова взяли под стражу. Две недели назад ему смягчали меру пресечения до домашнего ареста.

Соответствующая информация опубликована на его странице в Facebook. Так, Соломенский районный суд Киева принял решение о взятии Семенченко под стражу.

14 июля экс-нардепу изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Семену Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении.

Как мы уже рассказывали ранее, Семенченко также объявили подозрение в организации террористического акта. Как считает следствие, он якобы причастен к обстрелу офиса телеканала «112 Украина» из гранатомета.

Также на допросе Семенченко рассказал, что его допрашивают по запросу КГБ Беларуси. Он также признался, что делился с представителями белорусской оппозиции боевым опытом по заданию украинской разведки.