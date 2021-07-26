Бывшему народному депутату, экс-владельцу банка «Финансы и кредит» и олигарху Константину Жеваго избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Суд принял данное решение заочно.

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти». Таким образом он также объявлен в розыск.

Так, Жеваго подозревают в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и отмывании доходов, полученных преступным путем (ст.191 ч.5, ст.209 ч.3).

Согласно данным следствия, Жеваго организовал растрату 113 миллионов долларов банка «Финансы и кредит». Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных финучреждениях, а его банк выступил поручителем.

Затем компания не выполнила свои договорные обязанности, а иностранные банки взыскали имущество, которые было под залогом, списав указанную выше сумму.

Ранее в Государственном бюро расследовании заявили, что Интерпол объявил в розыск миллиардера, однако в его пресс-службе стали отрицать это.

Как мы уже рассказывали ранее, проект закона об олигархах не направлен против крупного бизнеса, который честно ведет свои дела. Ключевым моментом законопроекта является четкое определение статуса олигарха.