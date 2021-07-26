Действующий тариф на электроэнергию останется в силе только до 31 июля, после этого тарифная сетка изменится.

Как пишут Факты, весной еще обсуждался вариант о том, чтобы заморозить стоимость электроэнергии для потребителей до конца года, сейчас регулятор склоняется к тому, чтобы уже привести цену в соответствие с реальной стоимостью электроэнергии.

Напомним, сейчас бытовые потребители платят за электроэнергию 1,68 грн/кВт-час, но в Минэнерго считают, что стоимость электричества в некоторых регионах должна быть более чем вдвое выше. По расчетам специалистов министерства, реальная стоимость составляет 2,6−4 грн за кВт-ч в зависимости от региона.

Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Валерий Тарасюк категоричен: альтернативы подорожанию нет, тарифы должны выйти на экономически оправданный уровень. «У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения», — заявил глава регулятора.

На каком этапе разработки новые тарифные планы, в Нацкомиссии сказать затрудняются, но уверяют, что ждать осталось недолго.

Ранее было объявлено, что потребителей хотят поделить на четыре категории и установить для каждой свой тариф. Самым экономным, потребляющим до 100 кВт/ч, предлагается установить минимальную ставку. По подсчетам Минэнерго, в эту категорию попадут 40% потребителей и для них ставка тарифа будет установлена на уровне 1−1,20 грн за кВт/час, то есть даже ниже существующей.

Тем, чье потребление в месяц укладывается в лимит 100−300 кВт, хотят оставить ныне действующий тариф 1,68 грн/кВт-час. Для семьи, в среднем потребляющей от 300−500 кВт в месяц, хотят повысить тариф сразу на треть — до 2,30 грн за кВт/час. И особенно не повезет тем, кто установил дома системы электроотопления, электрические бойлеры и прочие мощные электроприборы. Для потребляющих свыше 500 кВт в месяц плата составит 3,50 грн за кВт/час.

Кроме сценария с одномоментным пересмотра тарифа всем потребителям, по-прежнему не снят с повестки дня вопрос о постепенном повышении ставок: например, на 30% в 2021 году, на 50% в 2022 году.

В Украине значительно вырастут тарифы на горячую воду и отопление уже осенью 2021 года. В среднем повышение может составить 30-40%.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк прогнозирует постепенное выравнивание тарифа на электроэнергию для потребителей и промышленности.