Украина может получить летальное оружие после встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена.

Так считает директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, передает «Украина 24».

«Это двусторонняя встреча поэтому мы можем формировать повестку дня, влиять на содержание. Джордж Кент ((заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии — ред.) сказал, что это прежде всего будет безопасность, оборонный блок, энергетический блок, и потом блок, связанный с реформами и борьбой с коррупцией. Мы часто пытаемся их разделить, например, наши руководители говорят о блоке по безопасности, поставках оружия, а наши американские партнеры видят все эти блоки связанными между собой. Поэтому обсуждаться будет все вместе», — выразил мнение эксперт.

По словам Дубовика, об оружии говорится в законодательном документе США.

«Мы с американцами должны определять, на что должны идти американские деньги, можно указать более инициативно, на что, по нашему мнению, нам больше всего нужно. Значительная часть американской военной помощи пойдет точно на летальное оружие, так как это записано в законодательном акте, которым выдаются от имени Конгресса эти деньги для нужд американской исполнительной власти, то есть Белому дома и Администрации. Там говорится, что 2/3 денег должный пойти на поставку летального оружия», — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа. Приглашение было получено после телефонного разговора двух президентов, который состоялся 7 июня.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном полуострове Крым есть объекты, которые содержат материалы для изготовления ядерного оружия.

А также, Лукашенко заявил о том, что огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому он якобы поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.