Решение об участии жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму России может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав РФ. В этой ситуации Украина будет вынуждена освобождать эту территорию.

Такое мнение в эфире телеканала Обозреватель высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

По его мнению, в ближайшей перспективе Украина должна готовиться к тому, что придется освобождать эту территорию тем или иным путем:

«Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит».

По его мнению, участие жителей Донбасса в российских парламентских выборах указывает на опасную тенденцию: «это означает фактическое поглощение этой оккупированной территории».

В то же время экс-замминистра считает, что в Кремле вряд ли планируют признавать Донбасс в ближайшее время:

«Если говорить об Абхазии на Южной Осетии, то признание произошло через 20 лет после начала боевых действий. Я не думаю, что признание Донбасса произойдет этой осенью. Но то, что они рассматривают такие варианты, ни для кого не является секретом».

С начала «перемирия» зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе за период с 27 июля 2020 года по 18 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 человек были ранены.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, Украина будет вынуждена развернуться на восток.