Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в японском Токио. Спортсменку отстранили от соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Подробности опубликованы на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Елистратова временно не сможет принимать участия в соревнованиях. В отношении нее открыто дисциплинарное дело, однако вся информация на данный момент конфиденциальна.

Напомним, триатлонисты на Олимпиаде-2020 стартуют уже 27 июля. Таким образом, Юлия не сможет выйти на главный старт четырехлетия. Для нее игры в Токио должны были стать четвертыми в карьере. Лучшим результатом для нее стало выступление в Пекине в 2008 году, где Елистратова стала 24-й.

Как мы уже рассказывали ранее, на Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов из-за приближения тайфуна.

А украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио.