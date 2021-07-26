Массажистке из Чернигова объявили о подозрении в убийстве по неосторожности, женщина свернула шею клиентке.

Об этом сообщает Черниговская окружная прокуратура.

По информации правоохранителей, женщина 1972 года рождения у себя дома делала массаж клиентке.

«Ладонями обеих рук она осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего нанесла ей телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе», — говорится в сообщении прокуратуры.

Экспертиза показала, что эта травма и стала причиной смерти клиентки в неврологическом отделении одной из больниц города.

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